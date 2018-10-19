Останній теплий день: синоптики дали прогноз погоди на 19 жовтня

Колаж/РБК-Україна

Гідрометцентр повідомив, коли в Україні почнеться холод

За даними Укргідрометцентру, в п'ятницю, 19 жовтня в столиці збережеться безхмарна і тепла погода, проте у суботу почне холоднішати.

Денна температура стане нижче, особливо в західних областях України.

Опадів поки не очікується. Вночі та вранці в країні, крім південних і східних областей, місцями очікується туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9 градусів тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 17-22 градуси, на Закарпатті та Прикарпатті місцями 11-16 градусів вище нуля.

На заході України ясно. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +18...+20 градусів.

У Карпатах ясно. Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів.

На півночі України ясно. Температура повітря вночі +5...+7 градусів, вдень +18...+20 градусів.

В центрі України ясно. Температура повітря вночі +6...+ 8 градусів, вдень +18...+20 градусів.

На сході України без опадів. Температура повітря вночі +6...+8 градусів, вдень +20...+22 градусів.

На півдні України ясно. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +19...+22 градусів.

У Криму ясно. Температура повітря вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градусів.

У Києві 19 жовтня без опадів. Вночі та вранці місцями можливий туман. Вітер слабкий. Температура вночі 6-8° тепла, вдень близько 20°.

Зазначимо, що за даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 19 жовтня найвища температура вдень була 21,2° у 1957 році, найнижча вночі -4,5° в 1976 році.

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Відео: РБК-Україна