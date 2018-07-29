"Посреди дня опустилась тьма": странное явление в России попало на камеру (видео)

Фото: Росія (pixabay.com/Comfreak)

Пользователи выдвинули сразу несколько версий

В пятницу, 20 июля, в российском городе Якутии жители сняли на камеру, как в разгар дня несколько районов буквально "погрузились во тьму". Соответствующие кадры опубликовал пользователь Мугабе Тиливижн на станице в Twitter.

"На два северных якутских улуса посреди дня опустилась тьма. Говорят про испытание ядерной бомбы", - сказал он.

На два северных якутских улуса посреди дня опустилась тьма.

Говорят про испытание ядерной бомбы. pic.twitter.com/whZoRLHdN3 — Мугабе Тиливижн (@mugabebe) 29 июля 2018 г.

Видео: тьма в России посреди дня (twitter.com/mugabebe)

На опубликованных кадрах видно, что всю окружную местность практически полностью "окутала" тьма. Лишь вдалеке видны очерки какого-либо света.

В то же время пользователи сети выдвинули сразу несколько версий произошедшего, среди которых ядерные испытания, солнечное затмение и даже "взрыв в стратосфере американских орбитальных спутников".

Примечательно, что после того, как ситуация вернулась в нормальное русло, возле озера Байбал-кюель обнаружили несколько десятков мертвых птиц. Но достоверно неизвестно, от чего погибли животные.

Кстати, в воскресенье, 29 июля, стало известно о гибели в Москве известного пропагандиста Кремля Михаила Смирнова. Об этом сообщают российские СМИ.

Также напомним, к отравлению бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в городе Солсбери (Великобритания) были причастны две группы киллеров из Российской Федерации (РФ).

Как сообщалось ранее, известный советский и российский поэт-песенник Илья Резник, по данным некоторых росСМИ, был срочно госпитализирован. Несколько дней назад его поместили в одну из московских больниц.

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