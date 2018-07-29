"Посреди дня опустилась тьма": странное явление в России попало на камеру (видео)

Пользователи выдвинули сразу несколько версий
В пятницу, 20 июля, в российском городе Якутии жители сняли на камеру, как в разгар дня несколько районов буквально "погрузились во тьму". Соответствующие кадры опубликовал пользователь Мугабе Тиливижн на станице в Twitter.
"На два северных якутских улуса посреди дня опустилась тьма. Говорят про испытание ядерной бомбы", - сказал он.
На два северных якутских улуса посреди дня опустилась тьма.— Мугабе Тиливижн (@mugabebe) 29 июля 2018 г.
Говорят про испытание ядерной бомбы. pic.twitter.com/whZoRLHdN3
Видео: тьма в России посреди дня (twitter.com/mugabebe)
На опубликованных кадрах видно, что всю окружную местность практически полностью "окутала" тьма. Лишь вдалеке видны очерки какого-либо света.
В то же время пользователи сети выдвинули сразу несколько версий произошедшего, среди которых ядерные испытания, солнечное затмение и даже "взрыв в стратосфере американских орбитальных спутников".
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