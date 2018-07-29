"Посеред дня опустилася тьма": дивне явище в Росії потрапило на камеру (відео)

Фото: Росія (pixabay.com/Comfreak)

Користувачі висунули одразу кілька версій

У п'ятницю, 20 липня, в російському місті Якутії мешканці зняли на камеру, як в розпал дня кілька районів буквально "занурилися в пітьму". Відповідні кадри опублікував користувач Мугабе Тиливижн на сторінці Twitter.

"На два північних якутських улуси посеред дня опустилася темрява. Говорять про випробування ядерної бомби", - сказав він.

На два північних якутських улусу посеред дня опустилася темрява.

Говорять про випробування ядерної бомби. pic.twitter.com/whZoRLHdN3 — Мугабе Тиливижн (@mugabebe) 29 липня 2018 р.

Відео: темрява в Росії посеред дня (twitter.com/mugabebe)

На опублікованих кадрах видно, що всю окружну місцевість практично повністю "огорнула" тьма. Лише вдалині видно яке-неудь світла.

У той же час користувачі мережі висунули одразу кілька версій події, серед яких ядерні випробування, сонячне затемнення і навіть "вибух у стратосфері американських орбітальних супутників".

Примітно, що після того, як ситуація повернулася в нормальне русло, біля озера Байбал-кюель виявили кілька десятків мертвих птахів. Але достеменно невідомо, від чого загинули тварини.

До речі, в неділю, 29 липня, стало відомо про загибель у Москві відомого пропагандиста Кремля Михайла Смирнова. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Також нагадаємо, до отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки Юлії у місті Солсбері (Великобританія) були причетні дві групи кілерів з Російської Федерації (РФ).

Як повідомлялося раніше, відомий радянський і російський поет-пісняр Ілля Рєзнік, за даними деяких росЗМІ, був терміново госпіталізований. Кілька днів тому його помістили в одну з московських лікарень.

А ваші вихованці так можуть? (video.rbc.ua)