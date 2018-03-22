Поссорился с мамой: в Киевской области мальчик шесть суток ночевал в подъезде (фото)

Ребенок питался тем, чем угостили друзья, но домой возвращаться не хотел

В Киевской области 12-летний мальчик сбежал из дому и шесть суток ночевал в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции на странице в Facebook.

"22 марта, в дежурную часть Васильковского отдела полиции поступило сообщение о том, что во время ссоры посреди улицы от матери убежал 12-летний мальчик и до сих пор не вернулся домой", - сказано в сообщении.

Правоохранители рассказали, что об исчезновении парня мать сообщила почти через 6 суток, что значительно осложнило поиски. Тем не менее, во время патрулирования пгт Калиновка возле железнодорожной станции работники ювенальной превенции заметили 12-летнего мальчика, он одиноко бродил вблизи магазинов. Как выяснилось, все это время беглец ночевал в подъездах, питался тем, чем угостили друзья, но домой возвращаться не хотел.

Фото: Мальчик, который сбежал от матери (facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області)

С матерью и беглецом проведена профилактическая беседа. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка мать привлечена к административной ответственности. Соответствующие представления направлены в службу по делам детей.

Скриншот поста (facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області)

Ранее сообщалось, что 22 марта в Киеве в результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Водитель на черной машине марки Lada вьехал в Mitsubishi, который в это время пропускал пешеходов.