Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Поссорился с мамой: в Киевской области мальчик шесть суток ночевал в подъезде (фото)

STYLERLIFE        22.03.2018 - 17:46
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Ребенок питался тем, чем угостили друзья, но домой возвращаться не хотел

В Киевской области 12-летний мальчик сбежал из дому и шесть суток ночевал в подъезде. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции на странице в Facebook.

"22 марта, в дежурную часть Васильковского отдела полиции поступило сообщение о том, что во время ссоры посреди улицы от матери убежал 12-летний мальчик и до сих пор не вернулся домой", - сказано в сообщении.

Правоохранители рассказали, что об исчезновении парня мать сообщила почти через 6 суток, что значительно осложнило поиски. Тем не менее, во время патрулирования пгт Калиновка возле железнодорожной станции работники ювенальной превенции заметили 12-летнего мальчика, он одиноко бродил вблизи магазинов. Как выяснилось, все это время беглец ночевал в подъездах, питался тем, чем угостили друзья, но домой возвращаться не хотел.

Фото: Мальчик, который сбежал от матери (facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області)

С матерью и беглецом проведена профилактическая беседа. За ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка мать привлечена к административной ответственности. Соответствующие представления направлены в службу по делам детей.

Скриншот поста (facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області)

Ранее сообщалось, что 22 марта в Киеве в результате ДТП пострадала женщина-пешеход. Водитель на черной машине марки Lada вьехал в Mitsubishi, который в это время пропускал пешеходов. 

На глазах у учеников: в тернопольской школе пытались похитить ребенка (видео) В Черкасской области отец жестоко избил младенца
Теги: ребенок, Киевская область
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top