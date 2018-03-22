Посварився з мамою: у Київській області хлопчик шість діб ночував у під'їзді (фото)

Дитина харчувався тим, чим пригостили друзі, але додому повертатися не хотів

У Київській області 12-річний хлопець втік з дому і шість діб ночував у під'їзді. Про це повідомили в прес-службі столичної поліції на сторінці Facebook.

"22 березня, до чергової частини Васильківського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що під час сварки посеред вулиці від матері втік 12-річний хлопчик і досі не повернувся додому", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці розповіли, що про зникнення хлопця мати повідомила майже через 6 діб, що значно ускладнило пошуки. Тим не менш, під час патрулювання смт Калинівка біля залізничної станції працівники ювенальної превенції помітили 12-річного хлопчика, він самотньо блукав поблизу магазинів. Як з'ясувалося, весь цей час утікач ночував у під'їздах, харчувався тим, чим пригостили друзі, але додому повертатися не хотів.

Фото: Хлопчик, який втік від матері (facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області)

З матір'ю і втікачем проведена профілактична бесіда. За неналежне виконання обов'язків по вихованню дитини мати притягнуто до адміністративної відповідальності. Відповідні подання направлено до служби у справах дітей.

Скріншот поста (facebook.com/Головне-управління-Національної-поліції-в-Київській-області)

Раніше повідомлялося, що 22 березня в Києві в результаті ДТП постраждала жінка-пішохід. Водій на чорній машині марки Lada в'їхав у Mitsubishi, який в цей час пропускав пішоходів.