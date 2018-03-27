"Потерял в пожаре всю семью": стало известно о состоянии ребенка, выпрыгнувшего из окна пылающего ТЦ в Кемерово (видео)

В пожаре погибли его родители и маленькая сестренка

Стало известно о состоянии мальчика, который выпрыгнул из окна во время ужасного пожара в российском Кемерово. Об этом передает life.ru.

По предварительным данным, семья отправилась в ТЦ, чтобы к весне купить шапку одному из детей. А позднее они решили зайти в игровую зону. Когда начался пожар, семья не смогла найти выход. 11-летний Сергей выпрыгнул из окна четвертого этажа, остальные выпрыгнуть уже не успели.

Мальчик, падая с окна, ударился об "козирек" на крыше у входа в здание. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

От сильного удара крыша даже немного прогнулась. После это он упал на руки местным жителям, которые его ловили.

Видео: Мальчик выпрыгнул из окна (life.ru)

27 марта глава Минздрава России Вероника Скворцова сообщила, что ребенок вышел из комы.

"Пострадавший в результате пожара в городе Кемерово ребенок 11 лет пришел в сознание. Он переведен на самостоятельное дыхание. Общается, рассказывает о случившемся. Самостоятельно поел", — проинформировала она

Мальчик, скорее всего, еще не знает, что остался сиротой, ведь он потерял в пожаре всю семью: обоих родителей и маленькую сестренку.

Семья мальчика, который сумел выжить в пожаре (mk.ru)

Напомним, что в сети рассказали, как 17-летний парень сумел спасти троих детей в ужасном пожаре в Кемерово. В пожаре погибли 64 человека.