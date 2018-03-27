"Втратив у пожежі всю сім'ю": стало відомо про стан хлопчика, який вистрибнув з вікна палаючого ТЦ в Кемерово (відео)

У пожежі загинули його батьки й маленька сестричка

Стало відомо про стан хлопчика, який вистрибнув з вікна під час жахливої пожежі в російському Кемерово. Про це передає life.ru.

За попередніми даними, сім'я вирушила в ТЦ, щоб до весни купити шапку одному з дітей. А пізніше вони вирішили зайти в ігрову зону. Коли почалася пожежа, родина не змогла знайти вихід. 11-річний Сергій вистрибнув з вікна четвертого поверху, інші вистрибнути вже не встигли.

Хлопчик, падаючи з вікна, вдарився об "дашок" на даху біля входу в будівлю. Його госпіталізували у важкому стані.

Від сильного удару дах навіть трохи прогнулася. Після цього він впав на руки місцевим жителям, які його ловили.

Відео: Хлопчик вистрибнув з вікна (life.ru)

27 березня глава Моз Росії Вероніка Скворцова повідомила, що дитина вийшов з коми.

"Постраждалий в результаті пожежі в місті Кемерово дитина 11 років прийшов в свідомість. Він переведений на самостійне дихання. Спілкується, розповідає про те, що трапилося. Самостійно поїв", — поінформувала вона

Хлопчик, швидше за все, ще не знає, що залишився сиротою, адже він втратив у пожежі всю сім'ю: обох батьків та маленьку сестричку.

Сім'я хлопчика, який зумів вижити в пожежі (mk.ru)

Нагадаємо, що в мережі розповіли, як 17-річний хлопець зумів врятувати трьох дітей в жахливому пожежу в Кемерово. У пожежі загинули 64 людини.