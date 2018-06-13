"Потрепала нас Олимпиада": от Слепакова требуют извинений за новую песню

"В нашумевшем ролике куча изъянов"

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров считает, что российский комик Семен Слепаков должен извиниться за свою песню перед Рамзаном Кадыровым и сборной России. Об этом Умаров заявил на радиостанции "Говорит Москва".

Джамбулат Умаров считает, что не так все плохо у российской сборной, а Семену Слепакову стоит выражаться более литературным языком.

"В нашумевшем ролике Семена Слепакова куча изъянов. Во-первых, популярному актеру и автору разных прикольных скетчей и баек не мешало бы все-таки выражаться более литературным языком. Во-вторых, не так уж худо все с нашей сборной, чтобы так измываться над ребятами на самом старте", - сказал министр.

Кроме того, Умаров добавил, что Слепакову не стоит бояться негатива со стороны Рамзана Кадырова, так как у главы Чеченской республики здоровое чувство юмора.

"Но от себя бы я сказал, что Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл", - добавил министр.

Джамбулат Умаров считает, что российским шоуменам стоит прекратить упоминать имя Кадырова в различных акциях.

"Может быть, пора уже нашим известным шоуменам прекратить почем зря эксплуатировать имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях?", — подытожил министр.

Кстати, напомним, что мы писали о том, что Слепаков высмеял в новой песне ЧМ-2018 и предложил Рамзану Кадырову стать новым тренером российской сборной.

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