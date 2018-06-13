Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Потрепала нас Олимпиада": от Слепакова требуют извинений за новую песню

STYLERLIFE        13.06.2018 - 08:55
Фото: Семен Слепаков (youtube.com/Семен Слепаков)
Фото: Семен Слепаков (youtube.com/Семен Слепаков)

"В нашумевшем ролике куча изъянов"

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чеченской республики Джамбулат Умаров считает, что российский комик Семен Слепаков должен извиниться за свою песню перед Рамзаном Кадыровым и сборной России. Об этом Умаров заявил на радиостанции "Говорит Москва".

Джамбулат Умаров считает, что не так все плохо у российской сборной, а Семену Слепакову стоит выражаться более литературным языком.

"В нашумевшем ролике Семена Слепакова куча изъянов. Во-первых, популярному актеру и автору разных прикольных скетчей и баек не мешало бы все-таки выражаться более литературным языком. Во-вторых, не так уж худо все с нашей сборной, чтобы так измываться над ребятами на самом старте", - сказал министр.

Кроме того, Умаров добавил, что Слепакову не стоит бояться негатива со стороны Рамзана Кадырова, так как у главы Чеченской республики здоровое чувство юмора.

"Но от себя бы я сказал, что Слепакову было бы нелишне извиниться перед российской сборной. И перед Рамзаном Ахматовичем, кстати, тоже. Не думаю, что глава Чеченской Республики уполномочивал острослова на этот перл", - добавил министр.

Джамбулат Умаров считает, что российским шоуменам стоит прекратить упоминать имя Кадырова в различных акциях.

"Может быть, пора уже нашим известным шоуменам прекратить почем зря эксплуатировать имя Рамзана Кадырова в разного рода пиар-акциях?", — подытожил министр.

Кстати, напомним, что мы писали о том, что Слепаков высмеял в новой песне ЧМ-2018 и предложил Рамзану Кадырову стать новым тренером российской сборной.

Марш равенства в Киеве (video.rbc.ua)

"Потрепала нас олимпиада": Слепаков высмеял в новой песне ЧМ-2018 Российскому комику запретили въезд в Украину
Теги: комик, Рамзан Кадыров, Семен Слепаков
Опальная Лолита спела в оккупированном Крыму на украинском языке (видео)
В сети показали невероятные фото Бердянской косы с высоты птичьего полета
Юная украинская пианистка победила на конкурсе в Милане
В Карпатах зацвела Червона рута (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь