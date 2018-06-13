"Попсувала нас Олімпіада": від Слєпакова вимагають вибачень за нову пісню

"В гучному ролику купа вад"

Міністр з національної політики, зовнішніх зв'язків, друку та інформації Чеченської республіки Джамбулат Умаров вважає, що російський комік Семен Слєпаков повинен вибачитися за свою пісню перед Рамзаном Кадировим і збірною Росії. Про це Умаров заявив на радіостанції "Говорить Москва".

Джамбулат Умаров вважає, що не так все погано у російської збірної, а Семену Слепакову варто виражатися більш літературною мовою.

"В гучному ролику Семена Слєпакова купа недоліків. По-перше, популярному акторові й автору різних прикольних скетчів і байок не завадило б все-таки виражатися більш літературною мовою. По-друге, не так вже й погано все з нашою збірною, щоб так знущатися над хлопцями на самому старті", - сказав міністр.

Крім того, Умаров додав, що Слепакову не варто боятися негативу з боку Рамзана Кадирова, так як у глави Чеченської республіки здорове почуття гумору.

"Але від себе я б сказав, що Слепакову було б незайве вибачитися перед російською збірною. І перед Рамзаном Ахматовичем, до речі, теж. Не думаю, що глава Чеченської Республіки уповноважував дотепника на цей перл", - додав міністр.

Джамбулат Умаров вважає, що російським шоуменам варто припинити згадувати ім'я Кадирова в різних акціях.

"Може бути, пора вже нашим відомим шоуменам припинити дарма експлуатувати ім'я Рамзана Кадирова в різного роду піар-акціях?", — підсумував міністр.

До речі, нагадаємо, що ми писали про те, що Слєпаков висміяв у новій пісні ЧС-2018 і запропонував Рамзану Кадирову стати новим тренером російської збірної.

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