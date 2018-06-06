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"Повеет арктическим холодом": синоптик предупредила об изменении погоды

STYLERLIFE        06.06.2018 - 12:30
Фото: pixabay.com/jonathansautter
Фото: pixabay.com/jonathansautter

В Киеве с 9 июня вероятны дожди

В Украине в четверг, 7 июня, ожидается понижение температуры. Но в дальнейшем температура воздуха в стране снова будет по-летнему теплой. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"7-го июня в Украине повеет арктическим холодом. Арктической погоды не будет, но ближайшей ночью +7+12 градусов - это уже повод поворчать на лето", - отметила она.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

В большинстве областей ожидаются +7+12 градусов, на Юге +10+15.

Днем в четверг, 7 июня, воздух будет свежим, +19+24 градуса.

"Только Закарпатье прогреется до +24+27 градусов", - подчеркнула синоптик.

Фото: pixabay.com/donvikro

"Осадки - вряд ли, мы уже находимся в тылу фронта. Правда, этот фронт над Киевом вчера также себя никак не проявил, кроме облачности. Чем вызвал шквал нареканий и гнева от граждан. Закарпатье может завтра дать пару капель, но это практически все в пределах Украины", - написала Диденко.

"В Киеве любители прохлады и свежести могут начинать ритуальные танцы радости - ночью +9+11 градусов, завтра днем около +20 градусов, с небольшими колебаниями. Сухо в столице", - отметила эксперт.

"В дальнейшем потеплеет, вероятность дождя в Киеве ожидается 9-10 июня. Ловите. Не ворчите. Завтра не замерзните, оденьте что-то дополнительно, но темные очки пусть будут. И пусть будет нужная всем погода", - написала синоптик.

Скриншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики уточнили прогноз на среду.

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Теги: погода, Наталка Диденко
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