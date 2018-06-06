"Війне арктичним холодом": синоптик попередила про зміну погоди

У Києві з 9 червня ймовірні дощі

В Україні у четвер, 7 червня, очікується зниження температури. Але надалі температура повітря в країні знову буде по-літньому теплою. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"7-го червня в Україні війне арктичним холодом. Арктичної погоди не буде, але найближчої ночі +7+12 градусів - це вже привід побурчати на літо", - відзначила вона.

Карта погоди (facebook.com/tala.didenko)

У більшості областей очікуються +7+12 градусів, на Півдні +10+15.

Вдень у четвер повітря буде свіжим, +19+24 градуси.

"Лише Закарпаття прогріється до +24+27 градусів", - підкреслила синоптик.

Фото: pixabay.com/donvikro

"Опади - навряд, ми вже перебуваємо в тилу фронту. Щоправда, цей фронт над Києвом учора також себе ніяк не проявив, окрім хмарності. Чим викликав шквал нарікань та гніву від громадян. Закарпаття може завтра дати пару крапель, але це практично все в межах України", - написала Діденко.

"У Києві любителі прохолоди та свіжості можуть починати ритуальні танці радості - вночі +9+11 градусів, завтра вдень близько +20 градусів, з невеликими коливаннями. Сухо в столиці", - зазначила експерт.

"Надалі потепліє, ймовірність дощу в Києві очікується 9-10 червня. Ловіть. Не бурчіть. Завтра не змерзніть, одягніть щось додатково, але темні окуляри хай будуть. І хай буде усім потрібна погода", - написала синоптик.

Скріншот поста (facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики уточнили прогноз на середу.

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