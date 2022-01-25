Повышает иммунитет и сохраняет молодость: диетолог раскрыла правду о популярном сезонном продукте
Гранат еще с древних времен использовался как лекарственное средство, так как содержит целый ряд полезнейших ингредиентов.
Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сезонного продукта.
Гранат богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем.
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В нем есть янтарная, лимонная, винная, яблочная, борная и щавелевая кислоты, аскорбиновая, фолиевая и пантеиновая. Кроме того, он содержит небольшие количества всех аминокислот, особенно пролина, метионина и валина.
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Гранатовый сок является хорошим источником фруктозы, сахарозы и глюкозы. Они способствуют здоровому метаболизму и укреплению иммунитета.
- Гранат укрепляет здоровье сердца
- Гранат препятствует развитию артрозов
- Гранат ухаживает за зубами
- Гранат защищает от рака
- Гранат повышает иммунитет
- Гранат улучшает пищеварение
- Гранат повышает гемоглобин
- Гранат предотвращает выпадение волос
- Гранат сохраняет молодость
Помимо фруктов, гранат доступен в различных формах, таких как бутилированный сок (свежий или концентрированный), порошкообразные капсулы и таблетки, полученные из семян, ферментированный сок, кожура, листья и цветы, желатиновые капсулы с масляными экстрактами семян, сухие или чай для напитков из листьев или семян, и другие продукты питания, такие как джемы, желе, соусы, заправки для салатов и уксусы. Анардана, порошкообразная форма семян граната, используется в качестве приправы.
Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)
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