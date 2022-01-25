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Повышает иммунитет и сохраняет молодость: диетолог раскрыла правду о популярном сезонном продукте

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Вторник 25 января 2022 08:25
Повышает иммунитет и сохраняет молодость: диетолог раскрыла правду о популярном сезонном продукте Ольга Безуглая (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)
Автор: Ольвия Агаркова

Гранат еще с древних времен использовался как лекарственное средство, так как содержит целый ряд полезнейших ингредиентов.

Диетолог Ольга Безуглая на странице в Instagram рассказала о полезных свойствах этого сезонного продукта.

Гранат богат калием, магнием, кальцием, железом, натрием, хромом и марганцем.

В нем есть янтарная, лимонная, винная, яблочная, борная и щавелевая кислоты, аскорбиновая, фолиевая и пантеиновая. Кроме того, он содержит небольшие количества всех аминокислот, особенно пролина, метионина и валина.

Повышает иммунитет и сохраняет молодость: диетолог раскрыла правду о популярном сезонном продукте

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Гранатовый сок является хорошим источником фруктозы, сахарозы и глюкозы. Они способствуют здоровому метаболизму и укреплению иммунитета.

  • Гранат укрепляет здоровье сердца
  • Гранат препятствует развитию артрозов
  • Гранат ухаживает за зубами
  • Гранат защищает от рака
  • Гранат повышает иммунитет
  • Гранат улучшает пищеварение
  • Гранат повышает гемоглобин
  • Гранат предотвращает выпадение волос
  • Гранат сохраняет молодость

Помимо фруктов, гранат доступен в различных формах, таких как бутилированный сок (свежий или концентрированный), порошкообразные капсулы и таблетки, полученные из семян, ферментированный сок, кожура, листья и цветы, желатиновые капсулы с масляными экстрактами семян, сухие или чай для напитков из листьев или семян, и другие продукты питания, такие как джемы, желе, соусы, заправки для салатов и уксусы. Анардана, порошкообразная форма семян граната, используется в качестве приправы.

Повышает иммунитет и сохраняет молодость: диетолог раскрыла правду о популярном сезонном продукте

Повышает иммунитет и сохраняет молодость: диетолог раскрыла правду о популярном сезонном продукте

Иллюстративное фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Напомним, что ранее нутрициолог Ольга Усенко научила с помощью питания бороться с воспалением в организме.

Кстати, нутрициолог Юлия Макаренкова рассказала, что поможет ощущать легкость после приема пищи.

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