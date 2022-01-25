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Підвищує імунітет і зберігає молодість: дієтолог розкрила правду про популярний сезонний продукт

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Вівторок 25 січня 2022 08:25
Підвищує імунітет і зберігає молодість: дієтолог розкрила правду про популярний сезонний продукт Ольга Безугла (фото: instagram.com/dr.bezugla_olga)
Автор: Ольвія Агаркова

Гранат ще з давніх часів використовувався як лікарський засіб, так як містить цілий ряд корисних інгредієнтів.

Дієтолог Ольга Безугла на сторінці в Instagram розповіла про корисні властивості цього сезонного продукту.

Гранат багатий калієм, магнієм, кальцієм, залізом, натрієм, хромом і марганцем.

У ньому є бурштинова, лимонна, винна, яблучна, борна і щавлева кислоти, аскорбінова, фолієва і пантеїнова. Крім того, він містить невеликі кількості всіх амінокислот, особливо проліну, метіоніну і валіну.

Підвищує імунітет і зберігає молодість: дієтолог розкрила правду про популярний сезонний продукт

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гранатовий сік є хорошим джерелом фруктози, сахарози і глюкози. Вони сприяють здоровому метаболізму і зміцненню імунітету.

  • Гранат зміцнює здоров'я серця
  • Гранат перешкоджає розвитку артрозів
  • Гранат доглядає за зубами
  • Гранат захищає від раку
  • Гранат підвищує імунітет
  • Гранат покращує травлення
  • Гранат підвищує гемоглобін
  • Гранат запобігає випаданню волосся
  • Гранат зберігає молодість

Крім фруктів, гранат доступний в різних формах, таких як бутильований сік (свіжий або концентрований), порошкоподібні капсули і таблетки, отримані з насіння, ферментований сік, шкірка, листя і квіти, желатинові капсули з олійними екстрактами насіння, сухі або чай для напоїв з листя або насіння, і інші продукти харчування, такі як джеми, желе, соуси, заправки для салатів і оцти. Анардана, порошкоподібна форма насіння граната, використовується як приправа.

Підвищує імунітет і зберігає молодість: дієтолог розкрила правду про популярний сезонний продукт

Підвищує імунітет і зберігає молодість: дієтолог розкрила правду про популярний сезонний продукт

Ілюстративне фото (instagram.com/dr.bezugla_olga)

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Ольга Усенко навчила за допомогою харчування боротися із запаленням в організмі.

До речі, нутриціолог Юлія Макаренкова розповіла, що допоможе відчувати легкість після прийому їжі.

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дієтолог Здорова їжа
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