Появилось первое за два года видео с Олегом Сенцовым в российской тюрьме

Фото: Олег Сенцов (youtube.comІНФОРМАТОР)

Ролик был снят около месяца назад

В сети появились первые за два года видеокадры с Олегом Сенцовым в российской тюрьме. Об этом сообщает Крым.Реалии.

Видео было снято во время звонка к Олегу Ксении Собчак и ее матери – члена Совета федерации Людмилы Нарусовой около месяца назад, в восемнадцатый день голодовки. Сейчас он голодает уже 61 день.

Это видео силовики потом отдали российским СМИ, а те опубликовали в интернете. В ролике Сенцов опровергает слухи, что у него началась цинга, но подтверждает, что действительно у него выпали зубы.

В издании отметили, что жизнь Олега поддерживают специальным медицинским питанием, которое врачи вводят через капельницы.

Врач-анестезиолог Владимир Бродский из Израиля отметил, что такое введение очень является очень опасным, ведь врачи в тюрьмах РФ – непрофессиональные и любая, даже мелкая ошибка может привести к смерти украинского политзаключенного.

Врач подчеркнул, что Сенцов уже переступил ту точку невозврата, и даже если он выживет, то навсегда останется инвалидом. Бродский считает, что шансы остаться в живых у режиссера невелики. По его словам, даже если Сенцова освободить прямо сейчас, Олег все равно должен остаться на севере РФ, где отбывает заключение, ведь транспортировка для организма голодающего будет очень опасной.

Видео: Олег Сенцов (ru.krymr.com)

14 мая Олег Сенцов начал голодовку. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных (около 70 человек). Украинский режиссер отказывается прекращать голодовку и писать прошение о помиловании.

Ранее мать Сенцова попросила Путина помиловать украинского политзаключенного.

Олег Сенцов. Один в поле воин