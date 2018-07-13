З'явилося перше за два роки відео з Олегом Сенцовым у російській в'язниці

Фото: Олег Сенцов (youtube.сомІНФОРМАТОР)

Ролик був знятий близько місяця тому

У мережі з'явилися перші за два роки відеокадри з Олегом Сенцовым в російській в'язниці. Про це повідомляє Крим.Реалії.

Відео було знято під час дзвінка до Олега Ксенії Собчак та її матері – члена Ради федерації Людмили Нарусової близько місяця тому, у вісімнадцятий день голодування. Зараз він голодує вже 61 день.

Це відео силовики потім віддали російським ЗМІ, а ті опублікували в інтернеті. У ролику Сенцов спростовує чутки, що у нього почалася цинга, але підтверджує, що дійсно у нього випали зуби.

У виданні відзначили, що життя Олега підтримують спеціальним медичним харчуванням, яке лікарі вводять через крапельниці.

Лікар-анестезіолог Володимир Бродський з Ізраїлю зазначив, що таке введення дуже є дуже небезпечним, адже лікарі в тюрмах РФ – непрофесійні і будь-яка, навіть дрібна помилка може призвести до смерті українського політв'язня.

Лікар підкреслив, що Сенцов вже переступив ту точку неповернення, і навіть якщо він виживе, то назавжди залишиться інвалідом. Бродський вважає, що шанси залишитися в живих у режисера невеликі. За його словами, навіть якщо Сенцова звільнити прямо зараз, Олег все одно повинен залишитися на півночі РФ, де відбуває ув'язнення, адже транспортування для організму голодуючого буде дуже небезпечним.

Відео: Олег Сенцов (ru.krymr.com)

14 травня Олег Сенцов почав голодування. Він вимагає звільнити всіх утримуваних Росією українських політв'язнів (близько 70 осіб). Український режисер відмовляється припиняти голодування і писати прохання про помилування.

Раніше мати Сенцова попросила Путіна помилувати українського політв'язня.

Олег Сенцов. Один у полі воїн