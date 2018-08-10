Поймали на взятке: стали известны интересные подробности о начальнице-копе из Одессы

Коллаж РБК-Украина

СБУ задержала ее при получении взятки в три тысячи долларов

В четверг, 9 августа, СБУ задержала при получении взятки в размере трех тысяч долларов начальника следствия Приморского райотдела полиции Одессы Елену Кушнареву. В сети появились интересные подробности о сотруднице полиции.

Выяснилось, что она неоднократно вступала в конфликты с местными активистами, а также другие детали. Об этом сообщает издание Obozrevatel.

Фото: задержание сотрудницы полиции (ssu.gov.ua)

Так, в феврале 2018 года она попадала в конфликт с одесским активистом Сергеем Стерненко, которого было задержано после драки с "титушками" на парковке, которую хотели застроить. По его словам, в соседней комнате он услышал разговор Кушнаревой с кем-то, где она сообщала о специальных провокациях со стороны "титушек", а также об отношении к самому Стерненко.

"Ну они там провоцировали, специально это делали… ну я бы сама хотела встать на сторону против Стерненко", - говорила она, со слов активиста.

Фото: задержание сотрудницы полиции

Также было выяснено, что на одном из ранее распространенных видео активистом Овиком Игнатосяном запечатлена Наталья Марышева, следователь Приморского райотдела полиции, которая припарковала свое авто посреди улицы. В машина была и Елена Кушнарева.

К слову, ранее Марышева устраивала стриптиз в медицинском кабинете, а до этого ее пьяной задержали за рулем.

Сергей Стерненко сообщил, что в феврале у взяточницы был iPhone Х и она публиковала фото восьмилетней дочки за рулем авто. "Вы умели водить машину в 8 лет? Моя дочка умеет", - писала она под снимком.

Фото: дочка Кушнаревой за рулем авто (obozrevatel.com)

Известно также, что в 2014 году Кушнарева купила автомобиль Toyota Auris. Изначально она указывала в декларации 2015 года, что его цена – 50 тысяч гривен, однако уже в 2017 году она указала другую стоимость – 130 тысяч гривен. В 2017 году по декларации Кушнарева заработала 156 тысяч гривен.

Недавно она вместе с дочкой путешествовала по миру. Они побывали в Дрездене, Праге и Кракове.

Напомним, в Одессе пьяная женщина устроила ДТП и пыталась подраться с полицейскими.

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