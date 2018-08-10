Спіймали на хабарі: стали відомі цікаві подробиці про начальницю-копа з Одеси

Колаж РБК-Украина

СБУ затримала її при отриманні хабара в три тисячі доларів

У четвер, 9 серпня, СБУ затримала при отриманні хабара в розмірі трьох тисяч доларів начальника слідства Приморського райвідділу поліції Одеси Олену Кушнарьову. У мережі з'явилися цікаві подробиці про співробітниці поліції.

З'ясувалося, що вона неодноразово вступала в конфлікти з місцевими активістами, а також інші деталі. Про це повідомляє видання Obozrevatel.

Фото: затримання співробітниці поліції (ssu.gov.ua)

Так, в лютому 2018 року вона потрапляла в конфлікт з одеським активістом Сергієм Стерненко, якого було затримано після бійки з "титушками" на парковці, яку хотіли забудувати. За його словами, в сусідній кімнаті він почув розмову Кушнарьової з кимось, де вона повідомляла про спеціальні провокації з боку "титушек", а також про ставлення до самого Стерненко.

"Ну вони там провокували, спеціально це робили... ну я б сама хотіла встати на сторону проти Стерненко", - говорила вона, зі слів активіста.

Фото: затримання співробітниці поліції

Також було з'ясовано, що на одному з раніше поширених відео активістом Овиком Ігнатосяном відображена Наталія Маришева, слідчий Приморського райвідділу поліції, яка припаркувала своє авто посеред вулиці. У машина була й Олена Кушнарьова.

До речі, раніше Маришева влаштовувала стриптиз у медичному кабінеті, а до цього її п'яною затримали за кермом.

Сергій Стерненко повідомив, що в лютому у хабарниці був iPhone Х і вона публікувала фото восьмирічної доньки за кермом авто. "Ви вміли водити машину в 8 років? Моя дочка вміє", - писала вона під знімком.

Фото: донька Кушнаревой за кермом авто (obozrevatel.com)

Відомо також, що в 2014 році Кушнарьова купила автомобіль Toyota Auris. Спочатку вона вказувала в декларації 2015 року, що його ціна – 50 тисяч гривень, проте вже в 2017 році вона вказала іншу вартість – 130 тисяч гривень. У 2017 році в декларації Кушнарьова вказала, що заробила 156 тисяч гривень.

Нещодавно вона разом з донькою подорожувала по світу. Вони побували в Дрездені, Празі та Кракові.

Нагадаємо, в Одесі п'яна жінка влаштувала ДТП і намагалася побитися з поліцейськими.

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