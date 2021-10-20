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"Позаботьтесь о себе и своих мамах": Кира Рудык напомнила украинкам о необходимости обследования молочных желез

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Киев, Среда 20 октября 2021 11:21
"Позаботьтесь о себе и своих мамах": Кира Рудык напомнила украинкам о необходимости обследования молочных желез Фото: лидер "Голоса" Кира Рудык (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Народный депутат, лидер партии "Голос" и общественный деятель Кира Рудык представила ролик, посвященный Всеукраинскому дню борьбы с раком молочной железы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера "Голоса" Киры Рудык.

20 октября в Украине установлен День борьбы с раком молочной железы, который призван привлечь внимание к катастрофической болезни, которая ежегодно отбирает жизнь у украинок. Кира Рудык решила собственным примером напомнить женщинам о необходимых шагах, которые помогут уберечь свое здоровье и здоровье близких подруг, сестер, мам и бабушек.

"Меньше времени мы уделяем себе и собственному здоровью. Это заложено в нас с детства: так поступали наши мамы и заботиться о себе в последнюю очередь для нас кажется нормой. Но это очень опасная стратегия и ее нужно менять", - заявила Кира Рудык.

Политик объяснила, что следует делать, чтобы не стать жертвой рака молочных желез и предупредить опасную болезнь.

"Как бороться с раком молочной железы? Заботьтесь о себе и проходите ежегодные осмотры. Всего час в год может спасти жизнь вам и вашим близким. Позаботьтесь о себе и о своих мамах. И будьте здоровы", - призвала Кира Рудык.

Итак, для того, чтобы убедиться, что с вашими молочными железами все в порядке, следует раз в год обратиться к врачу-маммологу, который, с помощью УЗИ молочных желез или маммографии, сможет проверить состояние вашего здоровья.

Как сообщалось, известный украинский политик, глава партии "Голос" и народный депутат Кира Рудык в воскресенье, 10 октября, посетила родной Ужгород.

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Кира Рудик
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