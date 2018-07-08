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"Поздравляем и гордимся": украинская писательница получила престижную международную премию

STYLERLIFE        08.07.2018 - 13:51
Фото: Таня Малярчук (facebook.com/tania.malyarchuk)
Фото: Таня Малярчук (facebook.com/tania.malyarchuk)

Девушка читала текст перед многотысячной аудиторией

Известная украинская писательница Татьяна Малярчук одержала престижную немецкую премию Ингеборга Бахманна. Соответствующий пост сделал посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

"Украинка Таня Малярчук одержала премию Ингеборга Бахманна – одну из главных премий немецкоязычной литературы. Поздравляем и гордимся", - сказал он.

Фото: скриншот поста (facebook.com/o.scherba)

Следует уточнить, что для победы писательнице нужно было читать свой немецкоязычный текст перед 300-тысячной аудиторией.

Не обошли стороной инцидент и пользователи сети.

"Круто", - сказала пользователь Ирина Карпа.

"Это – настоящая победа. Искренние поздравления талантливой девушке", - подчеркнула юзер Евгения Комарова.

"Супер. Как же хорошо, когда премию одной любимой писательницы получает другая любимая писательница", - подчеркнула пользователь Мария Степанская.

Фото: скриншот комментариев (facebook.com/o.scherba)

Кстати, популярный украинский певец MONATIK рассказал в своем интервью, как у него получилось стать всемирно известным артистом и получить славу.

На вопрос, как у него это удается, певец ответил: "Я сам не понимаю, как это происходит. Скорее всего, от безумного желания что-то сделать. Это можно сравнить с тренировками: сегодня ты на турнике смог три раза подтянуться, завтра сможешь шесть, а послезавтра — еще больше. Точно так же и с творчеством: главное — постоянно упражняться.

Дима рассказал, что особого рецепта в сочинении песен нет. Его часто спрашивают, как это делать, но оказалось, все намного проще, чем можно подумать.

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Теги: писательница, Германия, премия
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