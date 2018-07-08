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"Вітаємо і пишаємося": українська письменниця отримала престижну міжнародну премію

STYLERLIFE        08.07.2018 - 13:51
Фото: Таня Малярчук (facebook.com/tania.malyarchuk)
Фото: Таня Малярчук (facebook.com/tania.malyarchuk)

Дівчина читала текст перед багатотисячною аудиторією

Відома українська письменниця Тетяна Малярчук здобула престижну німецьку премію Інгеборга Бахманна. Відповідний пост зробив посол України в Австрії Олександр Щерба на своїй сторінці в Facebook.

"Українка Таня Малярчук здобула премію Інгеборга Бахманна – одну з головних премій німецькомовної літератури. Вітаємо і пишаємося", - сказав він.

Фото: скріншот поста (facebook.com/o.scherba)

Слід уточнити, що для перемоги письменниці потрібно було читати свій німецькомовний текст перед 300-тисячною аудиторією.

Не обійшли стороною інцидент і користувачі мережі.

"Круто", - сказала користувач Ірина Карпа.

"Це – справжня перемога. Щирі вітання талановитій дівчині", - підкреслила юзер Євгена Комарова.

"Супер. Як же добре, коли премію однієї улюбленої письменниці отримує інша улюблена письменниця", - підкреслила користувач Марія Степанська.

Фото: скріншот коментарів (facebook.com/o.scherba)

До речі, популярний український співак MONATIK розповів у своєму інтерв'ю, як у нього вийшло стати всесвітньо відомим артистом і здобути славу.

На питання, як у нього це вдається, співак відповів: "Я сам не розумію, як це відбувається. Швидше за все, від шаленого бажання щось зробити. Це можна порівняти з тренуваннями: сьогодні ти на турніку зміг три рази підтягнутися, завтра зможеш шість, а післязавтра — ще більше. Точно так само і з творчістю: головне — постійно вправлятися.

Діма розповів, що особливого рецепту у творі пісень немає. Його часто запитують, як це робити, але виявилося, все набагато простіше, ніж можна подумати.

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Теги: писательница, Германия, премия
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