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Пожар в Кемерово: в сети показали, как живет владелец сгоревшего ТЦ

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:53
Фото: Денис Штенгелов (twitter.com-MargaritaSavazh)
Фото: Денис Штенгелов (twitter.com-MargaritaSavazh)

Российский миллиардер постоянно живет в Австралии

В сети рассказали, как живет настоящий владелец  российского ТЦ "Зимняя вишня", при пожаре в котором погибли 64 человека. Об этом сообщает издание Life.

Основатель холдинга Денис Штенгелов предпочитает не светиться в прессе. В октябре 2017-го агентство Bloomberg оценило его состояние в миллиард долларов, однако позже в интервью  бизнесмен заявил, что у него таких "денег нет, никогда не было и, наверное, не будет".

Свой бизнес Штенгелов начал в 1990 году. Сначала вместе с друзьями продавал оптом семечки кондитерским фабрикам, а затем и вовсе выкупил одну из них, в кемеровском поселке Яшкино. При этом бизнесмен не раскрывает структуру собственников своего холдинга. Более того, согласно СПАРК-Интерфакс, сам Денис Штенгелов значится учредителем всего одной торговой компании "Газстройинвест", которая была ликвидирована еще в 2005 году.

Фото: Штенегелов с сыном (instagram.com/ivan_139)

По информации сибирских СМИ, Штенгелов живет в Томске, однако семью перевез в Австралию, где, как утверждается, у него тоже есть бизнес: спорткомплекс, гольф-центр и теннисная академия. Австралийскими бизнес-активами управляет, как утверждается, сестра бизнесмена Юлия Штенгелова, которой помогает старший сын Штенгелова.

Скриншот (life.ru)

Старший сын Штенгелова — Иван — окончил наиболее известную и самую дорогую школу-пансион для мальчиков Southport. Юноша профессионально занимается большим теннисом, не забывая при этом и отдыхать.А отдыхает он шикарно, нужно отметить. Дети миллиардера любят тусовки и вип-отдых на горнолыжных курортах и на самых фешенебельных пляжах.

Сын владельца ТЦ называет себя "русской мафией".

Скриншот (life.ru)

Как ранее сообщалось, число погибших при пожаре в Кемерово достигло 64 человек, спасатели пытаются достать из-под завалов торгового центра тела шести жертв, передают российские СМИ со ссылкой на Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

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Теги: пожар
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