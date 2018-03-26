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Пожежа в Кемерово: в мережі показали, як живе власник згорілого ТЦ

STYLERLIFE        26.03.2018 - 16:53
Фото: Денис Штенгелов (twitter.com-MargaritaSavazh)
Фото: Денис Штенгелов (twitter.com-MargaritaSavazh)

Російський мільярдер постійно живе в Австралії

У мережі розповіли, як живе справжній власник російського ТЦ "Зимова вишня", при пожежі в якому загинули 64 людини. Про це повідомляє видання Life.

Засновник холдингу Денис Штенгелов вважає за краще не світитися в пресі. У жовтні 2017-го агентство Bloomberg оцінило його статки в мільярд доларів, проте пізніше в інтерв'ю бізнесмен заявив, що у нього таких грошей немає, ніколи не було і, напевно, не буде".

Свій бізнес Штенгелов розпочав у 1990 році. Спочатку разом з друзями продавав оптом насіння кондитерським фабрикам, а потім і зовсім викупив одну з них, у кемеровському селищі Яшкино. При цьому бізнесмен не розкриває структуру власників холдингу. Більш того, згідно СПАРК-Інтерфакс, сам Денис Штенгелов значиться засновником лише однієї торгової компанії "Газстройинвест", яка була ліквідована ще у 2005 році.

Фото: Штенегелов з сином (instagram.com/ivan_139)

За інформацією сибірських ЗМІ, Штенгелов живе в Томську, однак сім'ю перевіз до Австралії, де, як стверджується, у нього теж є бізнес: спорткомплекс, гольф-центр і тенісна академія. Австралійськими бізнес-активами управляє, як стверджується, сестра бізнесмена Юлія Штенгелова, якій допомагає старший син Штенгелова.

Скріншот (life.ru)

Старший син Штенгелова — Іван — закінчив найбільш відому і найдорожчу школу-пансіон для хлопчиків Southport. Юнак професійно займається великим тенісом, не забуваючи при цьому і відпочивати.А відпочиває він шикарно, потрібно відзначити. Діти мільярдера люблять тусовки і віп-відпочинок на гірськолижних курортах і на самих фешенебельних пляжах.

Син власника ТЦ називає себе "російською мафією".

Скріншот (life.ru)

Як раніше повідомлялося, число загиблих при пожежі в Кемерово досягло 64 людей, рятувальники намагаються дістати з-під завалів торгового центру тіла шести жертв, передають російські ЗМІ з посиланням на Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії.

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Теги: пожар
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