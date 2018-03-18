"Позитивное открытие": министр образования призналась, чем ее заинтересовал сериал "Школа"

Лилия Гриневич рассказала о том, кто рассказывает ей о школе

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич призналась, что является поклонницей нашумевшего сериала "Школа". Об этом Лилия Гриневич рассказала в интервью Катерине Осадчей для передачи "Светская жизнь".

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич оказалась поклонницей многосерийного фильма "Школа". Лилия Гриневич рассказала, что обязательно смотрит каждую серию и если из-за работы пропускает трансляцию, то на выходных обязательно наверстывает.

"Я смотрела этот сериал. Если я не успевала на серию, а так было почти каждый день, потому что я прихожу с работы позже, я имела возможность просмотреть на сайте телеканала в выходные дни. Для чего я это делала. Во-первых, сериал показывает то, как общество видит школу. И для меня есть одно положительное открытие, что, к счастью, в школе оказались не все учителя плохие, к счастью, в школе есть разные отношения, к счастью показано, как можно все же общаться и находить взаимопонимание, и я считаю это тот путь, по которому должно идти цивилизованное общество", - объяснила министр образования.

Кроме того, министр отметила, что многие проблемы, которые переживает сейчас современная украинская школа, она узнает от своего мужа, который работает преподавателем.

"Горячая информация с полей есть ежедневно, потому что мой муж работает в обычной школе, очень большой школе, в которой слишком много детей, потому что школа в новом микрорайоне Киева и терпит все те трудности, которые терпят обычные школы", - сообщила Лилия Гриневич и добавила, что ее мама также работает в системе образования.

Гриневич объяснила, что с мамой на эти темы говорить намного сложнее, так как она передает ей всю информацию, которую слышит от людей.

"У меня еще мама работает в системе образования, здесь еще сложнее, потому что муж по крайней мере знает, у нас выстроены определенные пределы, когда со мной в каком состоянии можно об этом говорить. У меня должна быть какая-то своя территория личного пространства. А мама получит приказ от многих людей, когда телефонный звонок, она вынуждена выполнить все, что просят люди", - объяснила Гриневич.

Видео: Лилия Гриневич о сериале "Школа" ("Светская жизнь")

Кстати, в школах обучат различать фейки и пропаганду.