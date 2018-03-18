"Позитивне відкриття": міністр освіти зізналася, чим її зацікавив серіал "Школа"

Лілія Гриневич розповіла про те, хто розповідає їй про школу

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зізналася, що є прихильницею серіалу "Школа". Про це Лілія Гриневич розповіла в інтерв'ю Катерині Осадчій для передачі "Світське життя".

Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич виявилася прихильницею багатосерійного фільму "Школа". Лілія Гриневич розповіла, що обов'язково дивиться кожну серію і якщо з-за роботи пропускає трансляцію, то на вихідних обов'язково надолужує.

"Я дивилася цей серіал. Якщо я не встигала на серію, а так було майже кожен день, тому що я приходжу з роботи пізніше, я мала можливість переглянути на сайті телеканалу у вихідні дні. Для чого я це робила. По-перше, серіал показує те, як суспільство бачить школу. І для мене є одне позитивне відкриття, що, на щастя, в школі виявилися не всі вчителі погані, на щастя, в школі є різні відносини, на щастя показано, як можна спілкуватися і знаходити взаєморозуміння, і я вважаю це той шлях, яким має йти цивілізоване суспільство", - пояснила міністр освіти.

Крім того, міністр зазначила, що багато проблем, які переживає зараз сучасна українська школа, вона дізнається від свого чоловіка, який працює викладачем.

"Гаряча інформація з полів є щодня, тому що мій чоловік працює в звичайній школі, дуже великий школі, в якій дуже багато дітей, тому що школа в новому мікрорайоні Києва і терпить всі ті труднощі, які зазнають звичайні школи", - повідомила Лілія Гриневич і додала, що її мама також працює в системі освіти.

Гриневич пояснила, що з мамою на ці теми говорити набагато складніше, так як вона передає їй всю інформацію, яку чує від людей.

"У мене ще мама працює в системі освіти, тут ще складніше, тому що чоловік принаймні знає, у нас збудовані певні межі, коли зі мною в якому стані можна про це говорити. У мене повинна бути якась своя територія особистого простору. А мама отримає наказ від багатьох людей, коли телефонний дзвінок, вона змушена виконати все, що просять люди", - пояснила Гриневич.

Відео: Лілія Гриневич про серіал "Школа" ("Світське життя")

До речі, у школах навчать розрізняти фейки і пропаганду.