Интересно, что BFF означает "Лучшие друзья навеки"

После скандала о несанкционированном сборе данных миллионов пользователей Facebook в этой соцсети массово распространился слух, что можно якобы проверить уровень защищенности своего аккаунта с помощью аббревиатуры BFF. Для этого достаточно ввести указанные буквы в комментарии под каким-то постом и система автоматически покажет насколько ваш профиль защищен.

Скриншот поста facebook.com/VachachUZB

Так, если аббревиатура BFF подсветится зеленым цветом, значит ваш аккаунт защищен. Если красным или черным – это сигнал того, что ваш профиль в опасности и взломать его труда не составит.

Однако подобная новость – фейк!

Аббревиатура может выделяться зеленым только потому, что оно входит в список фраз-триггеров Facebook Delight (например, "Поздравляю"), которые всегда выделяются особым цветом в постах и комментариях, а при нажатии на них играет специальная анимация.

Пример фразы-триггера Facebook Delight (видео: youtube/Li-Ji Hong)

Пример фразы-триггера Facebook Delight (скриншот KimKomando)

Аббревиатура BFF означает - Best Friend Forever, Лучшие друзья навеки. А при ее нажатии появляется анимация двух рук, дающих друг другу пять.

Значение аббревиатуры BFF (скриншот KimKomando)

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