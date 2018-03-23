Чи правда, що гучна абревіатура BFF перевіряє надійність профілю в Facebook?

Цікаво, що BFF означає "Кращі друзі назавжди"

Після скандалу про несанкціонований збір даних мільйонів користувачів Facebook у цій соцмережі масово поширився слух, що нібито можна перевірити рівень захищеності свого облікового запису за допомогою абревіатури BFF. Для цього достатньо ввести зазначені букви в коментарі під якимось постом і система автоматично покаже наскільки ваш профіль захищений.

Скріншот поста facebook.com/VachachUZB

Так, якщо абревіатура BFF відобразиться зеленим кольором, значить ваш аккаунт захищений. Якщо червоним або чорним – це сигнал того, що ваш профіль небезпеки і зламати його праці не складе.

Однак подібна новина – фейк!

Абревіатура може виділятися зеленим тільки тому, що воно входить в список фраз-тригерів Facebook Delight (наприклад, "Вітаю"), які завжди вирізняються особливим кольором в публікаціях та коментарях, а при натисканні на них грає спеціальна анімація.

Приклад фрази-трігера Facebook Delight (відео: youtube/Li-Ji Hong)

Приклад фрази-трігера Facebook Delight (скріншот KimKomando)

Абревіатура BFF означає - Best Friend Forever, Кращі друзі навіки. А при її натисканні з'являється анімація двох рук, що дають один одному п'ять.

Значення абревіатури BFF (скріншот KimKomando)

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