Цікаво, що BFF означає "Кращі друзі назавжди"
Після скандалу про несанкціонований збір даних мільйонів користувачів Facebook у цій соцмережі масово поширився слух, що нібито можна перевірити рівень захищеності свого облікового запису за допомогою абревіатури BFF. Для цього достатньо ввести зазначені букви в коментарі під якимось постом і система автоматично покаже наскільки ваш профіль захищений.
Скріншот поста facebook.com/VachachUZB
Так, якщо абревіатура BFF відобразиться зеленим кольором, значить ваш аккаунт захищений. Якщо червоним або чорним – це сигнал того, що ваш профіль небезпеки і зламати його праці не складе.
Однак подібна новина – фейк!
Абревіатура може виділятися зеленим тільки тому, що воно входить в список фраз-тригерів Facebook Delight (наприклад, "Вітаю"), які завжди вирізняються особливим кольором в публікаціях та коментарях, а при натисканні на них грає спеціальна анімація.
Приклад фрази-трігера Facebook Delight (відео: youtube/Li-Ji Hong)
Приклад фрази-трігера Facebook Delight (скріншот KimKomando)
Абревіатура BFF означає - Best Friend Forever, Кращі друзі навіки. А при її натисканні з'являється анімація двох рук, що дають один одному п'ять.
Значення абревіатури BFF (скріншот KimKomando)
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