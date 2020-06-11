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Праздник 11 июня: все традиции и запреты этого дня

STYLERЖизнь    11.06.2020 - 06:01
Праздник 11 июня: все традиции и запреты этого дня
Праздник 11 июня (коллаж РБК-Украина)

В народе 11 июня чтится Феодосья Колосятница

Какой сегодня праздник. 11 июня 2020 года верующие христиане вспоминают о Феодосье Колосятнице, которая умерла за веру в Христа. Ей было всего 17 лет, когда ей отрубили голову. Наши предки считали этот день одним из самых несчастливых в году, поэтому никогда не начинали ничего нового в эту дату.

Главные приметы этого дня:

  • Можно гадать о цене хлеба по ржи. Так, если она цветет в нижней части – примета того, что хлеб будет стоить дешево. Если с середины или с верха – то цена, соответственно, будет обычной или высокой.
  • Если много ржи появилось - будет много грибов.
  • На Федосью крестьяне отправлялись в поле и осматривали всходы. Если хлеба взошли – это считалось хорошей приметой. Большой радостью был налив колоса. А вот, если всходы были плохими, то богатого урожая ожидать не приходилось.
  • Много пауков сулят отличную погоду.
  • Сон в эту ночь - будет вещим и очень скоро исполнится.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя начинать ничего нового.
  • Нельзя отправляться в поездки.
  • Нельзя жениться и свататься.
  • Нельзя принимать важные решения.
  • Запрещается ссориться.

Именины в этот день празднуют: Александра, Андрей, Богдан, Иван, Лука, Мария, Фаина, Федот.

Как мі ранее писали, украинка в Ровно родила 16-го ребенка.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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