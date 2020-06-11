ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 11 червня: всі традиції і заборони цього дня

STYLERЖиття    11.06.2020 - 06:01
Свято 11 червня: всі традиції і заборони цього дня
Свято 11 червня (колаж РБК-Україна)

У народі 11 червня вшановується Феодосья Колосятниця

Яке сьогодні свято. 11 червня 2020 року віруючі християни згадують про Феодосію Колосятницю, яка померла за віру в Христа. Їй було всього 17 років, коли їй відрубали голову. Наші предки вважали цей день одним з найбільш нещасливих у році, тому ніколи не починали нічого нового в цю дату.

Головні прикмети цього дня:

  • Можна гадати про ціну хліба з жита. Так, якщо воно цвіте у нижній частині – прикмета того, що хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини чи з верху – то відповідно ціна буде звичайною або високою.
  • Якщо багато жита з'явилося - буде багато грибів.
  • На Федосію селяни вирушали в поле та оглядали сходи. Якщо хліби зійшли – це вважалося доброю прикметою. Великою радістю був налив колосся. А ось, якщо сходи були поганими, багатого врожаю чекати не доводилося.
  • Багато павуків обіцяють відмінну погоду.
  • Сон в цю ніч - буде віщим і дуже скоро виповниться.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна починати нічого нового.
  • Не можна вирушати в поїздки.
  • Не можна одружуватися і свататися.
  • Не можна приймати важливі рішення.
  • Забороняється сваритися.

Іменини цього дня святкують: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.

Як ми раніше писали, українка в Рівному народила 16-у дитину.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся