Праздник 5 июня: что нельзя делать и главные приметы дня

В этот день православная церковь отмечает день святого Леонтия
Какой сегодня праздник. 5 июня 2020 года все православные христиане чтят память святого Леонтия. Он проповедовал веру во Христа взрослым и детям. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю.
По приметам на 5 июня примечали, каким будет урожай конопли и огурцов. В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник.
Именины 5 июня празднуют: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.
Многие муравьев у муравейника – к хорошей погоде.
Духота при восходе солнца – к ненастью.
Как мы ранее писали, главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Людмила Жукова