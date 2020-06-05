ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Праздник 5 июня: что нельзя делать и главные приметы дня

STYLERЖизнь    05.06.2020 - 06:02
Праздник 5 июня: что нельзя делать и главные приметы дня
Праздник 5 июня (коллаж РБК-Украина)

В этот день православная церковь отмечает день святого Леонтия

Какой сегодня праздник. 5 июня 2020 года все православные христиане чтят память святого Леонтия. Он проповедовал веру во Христа взрослым и детям. Считается, что в этот день нужно сеять огурцы и коноплю.

По приметам на 5 июня примечали, каким будет урожай конопли и огурцов. В народном календаре дата получила названия Левон-огуречник, Левон-конопляник.

Именины 5 июня празднуют: Андрей, Василий, Геннадий, Давид, Даниил, Дмитрий, Игнат.

Главные приметы этого дня:

  • Огурцы, которые высадили на день Леонтия - подойдут тоько для рассола.
  • Много оводов 5 июня – будет богатый урожай.
  • Рябина цветет – примета того, что будет богатый урожай конопли.
  • Трава по утру очень сильный аромат издает - днем будет дождь.
  • Если человек родился в этот день - он будет богатым и состоятельным
  • Сны, приснившиеся в ночь на 5 июня, сбываются в точности у тех, кто родился в этот день.

  • Многие муравьев у муравейника – к хорошей погоде.

  • Духота при восходе солнца – к ненастью.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя мыть голову - будут неприятности на работе.

Как мы ранее писали, главный синоптик Украины рассказал, как изменится климат.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь