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Свято 5 червня: що не можна робити і головні прикмети дня

STYLERЖиття    05.06.2020 - 06:02
Свято 5 червня: що не можна робити і головні прикмети дня
Свято 5 червня (колаж РБК-Україна)

У цей день православна церква відзначає день святого Леонтія

Яке сьогодні свято. 5 червня 2020 року всі православні християни вшановують пам'ять святого Леонтія. Він проповідував віру в Христа дорослим і дітям. Вважається, що в цей день треба сіяти огірки і коноплі.

За прикметами на 5 червня примічали, яким буде урожай конопель і огірків. У народному календарі дата отримала назви Левон-огірочник, Левон-конопляник.

Іменини 5 червня святкують: Андрій, Василь, Геннадій, Давид, Данило, Дмитро, Гнат.

Головні прикмети цього дня:

  • Огірки, які висадили на день Леонтія - підійдуть лише для розсолу.
  • Багато оводів 5 червня – буде багатий урожай.
  • Цвіте горобина – прикмета того, що буде багатий урожай конопель.
  • Трава з ранку дуже сильний аромат видає - вдень буде дощ.
  • Якщо людина народилася в цей день - вона буде багатою і заможною.
  • Сни, зі сну в ніч на 5 червня, збуваються точності у тих, хто народився в цей день.

  • Багато мурашок біля мурашника – до хорошої погоди.

  • Задуха при сході сонця – до негоди.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна мити голову - будуть неприємності на роботі.

Як ми раніше писали, головний синоптик України розповів, як зміниться клімат.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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