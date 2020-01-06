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Праздник 6 января: история, приметы и запреты дня

STYLERЖизнь    06.01.2020 - 06:03
Праздник 6 января: история, приметы и запреты дня
6 января - какой сегодня праздник

6 января отмечается Рождественский сочельник

6 января принято отмечать Рождественский сочельник - канун праздника Рождества Христова. Считается, что название сочельника происходит от соченя - названия лепешек на конопляном масле, которые пеклись ранее на праздник.

Этот праздник издавна таит в себе множество тайн. Считается, что до этого дня мир и Бог были разлучены грехом, и человек, как бы он ни рвался к встрече с Богом, не мог ее осуществить.

6 января - история праздника

История гласит, что еще в конце III - начале IV веков христиане начали отмечать Рождество и Крещение Спасителя в один день - 6 января под общим наименованием Богоявления.

Рождественский сочельник считается днем усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В этот день принято отказываться от пищи до появления первой звезды. Данная традиция связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа.

После поста было принято начинать есть с сочива или кутьи - зернами размоченной пшеницы с мёдом и фруктами. Вечером в семьях принято собираться на торжественную трапезу с постными блюдами, а после окончания приема пищи верующие направляются в храм на вечернее богослужение.

Праздник 6 января: история, приметы и запреты дня

6 января - приметы праздника

  • Если на Рождество капель - не уродится ни огурцов, ни проса, а греча хороша будет.
  • Иней на деревьях - к хорошему урожаю хлебов.
  • Снежная погода - добрые хлеба.
  • Ясный день - к хорошему урожаю.
  • Коли тропинки черны - урожай на гречу.
  • Погода ясная - к урожаю гороха.
  • Метель на Рождество - пчелы будут хорошо роиться.

6 января - запреты дня

  • Нельзя ничего делать по дому, поэтому все дела, в том числе и еду, лучше приготовить 5 января.
  • На Сочельник нельзя сквернословить, ругаться или ссориться.
  • Нельзя употреблять и спиртное.
  • Запрещается охотиться или рыбачить.
  • Запрещено гадать и ворожить.
  • Нельзя садиться за праздничный стол в старой или нестираной одежде.

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