Свято 6 січня: історія, прикмети і заборони дня

6 січня відзначається Різдвяний святвечір
6 січня прийнято відзначати Різдвяний Святвечір - переддень свята Різдва Христового. Вважається, що назва святвечора походить від назви коржів на конопляній олії, які пеклися раніше на свято.
Це свято здавна таїть в собі безліч таємниць. Вважається, що до цього дня світ і Бог були розлучені гріхом, і людина, як би вона не рвалася до зустрічі з Богом, не могла її здійснити.
Історія свідчить, що ще в кінці III - початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальним найменуванням Богоявлення.
Різдвяний святвечір вважається днем посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день прийнято відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Дана традиція пов'язана з переказом про появу Віфлеємської зірки, що сповістила про народження Христа.
Після поста було прийнято починати їсти з сочива або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами. Увечері в сім'ях прийнято збиратися на урочисту трапезу з пісними стравами, а після закінчення прийому їжі віруючі прямують до храму на вечірнє богослужіння.
Раніше ми писали скільки додатково відпочиватимуть українці в січні 2020.