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Свято 6 січня: історія, прикмети і заборони дня

STYLERЖиття    06.01.2020 - 06:03
Свято 6 січня: історія, прикмети і заборони дня
6 січня - яке сьогодні свято

6 січня відзначається Різдвяний святвечір

6 січня прийнято відзначати Різдвяний Святвечір - переддень свята Різдва Христового. Вважається, що назва святвечора походить від назви коржів на конопляній олії, які пеклися раніше на свято.

Це свято здавна таїть в собі безліч таємниць. Вважається, що до цього дня світ і Бог були розлучені гріхом, і людина, як би вона не рвалася до зустрічі з Богом, не могла її здійснити.

6 січня - історія свята

Історія свідчить, що ще в кінці III - початку IV століть християни почали відзначати Різдво і Хрещення Спасителя в один день - 6 січня під загальним найменуванням Богоявлення.

Різдвяний святвечір вважається днем ​​посиленого приготування до свята Різдва Христового. У цей день прийнято відмовлятися від їжі до появи першої зірки. Дана традиція пов'язана з переказом про появу Віфлеємської зірки, що сповістила про народження Христа.

Після поста було прийнято починати їсти з сочива або куті - зернами розмоченої пшениці з медом і фруктами. Увечері в сім'ях прийнято збиратися на урочисту трапезу з пісними стравами, а після закінчення прийому їжі віруючі прямують до храму на вечірнє богослужіння.

Свято 6 січня: історія, прикмети і заборони дня

6 січня - прикмети свята

  • Якщо на Різдво крапель - не вродиться ні огірків, ні проса, а гречка хороша буде.
  • Іній на деревах - до хорошого врожаю хлібів.
  • Сніжна погода - добрі хліба.
  • Ясний день - до хорошого урожаю.
  • Коли стежки чорні - урожай на гречку.
  • Погода ясна - до врожаю гороху.
  • Заметіль на Різдво - бджоли будуть добре роїтися.

6 січня - заборони дня

  • Не можна нічого робити по дому, тому всі справи, в тому числі їжу, краще приготувати 5 січня.
  • На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.
  • Не можна вживати спиртне
  • Напередодні Різдва забороняється полювати або рибалити.
  • Також заборонено гадати і ворожити.
  • Не можна сідати за святковий стіл у старому або непраному одязі.

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