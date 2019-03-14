Преподобной Евдокии: что категорически нельзя делать 14 марта

Что нельзя делать в праздник Преподобной Евдокии - в материале Styler
Праздник Преподобной Евдокии (Явдохи) отмечают в Украине 14 марта 2019 года - в начале Великого поста. Именно в этот день (по старому календарю 1 марта) наши предки встречали весну и праздновали новый год.
В народе считается, что Явдоха хранит ключи от весенних вод, таких нужных для будущего урожая. Начиная с этого дня дети ходили по дворам и славили приход весны, пели призывные веснянки и носили с собой вырезанных из дерева ласточек или выпеченных "жаворонков". Эти "птицы" дарили весне как жертвоприношение.
Но лучшим благовестником все-таки были ласточки - они приносили на своих быстрых крыльях весеннее тепло. Этих птичек весьма почитали, считая божьими охранниками жилищ. Родители предостерегали детей: "Если кто-то возьмет в руки ласточку или ее яичко, у того лицо покроется веснушками, а когда разрушит гнездышко - появится оспа..."
Иллюстративное фото (pixabay.com)
Ранее мы писали о том, что категорически запрещено делать в Великий пост 2019.