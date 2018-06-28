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"Преданные патриоты": в сети рассказали о трех погибших на Донбассе бойцах ВСУ (фото)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 20:48
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

В результате обстрела боевиками погибли три украинских воина

В зоне ООС на Донбассе 27 июня в результате обстрела террористами погибло трое бойцов ВСУ - двое уроженцев Днепропетровской области и один воин из Харьковской. Об этом рассказали на странице 93-й ОМБр в соцсети Facebook.

"Вчера в результате обстрела со стороны российских оккупационных сил смертью храбрых погибли трое наших собратьев. Весь вчерашний день позиции холодноярцев под Богдановкой были под обстрелами. С утра террористы били противотанковыми управляемыми ракетами, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Примерно в 16:00 боевики использовали запрещенное Минскими договоренностями оружие - артиллерию и 120-мм минометы", - рассказали в 93-й отдельной механизированной бригаде.

Фото: Погибший украинский боец (facebook.com/93OMBR)

"В результате обстрела смертельные ранения получили холодноярцы -  настоящие воины, замечательные люди и преданные патриоты Украины. 35-летний солдат Александр Борисович Холин из города Волчанск Харьковской области защищал Украину в составе 93-й бригады с апреля 2016 года. Ветеран боевых действий в Луганской области (Крымское) и на Донецком направлении. Дома Александра не дождалась с войны жена Янина.

Солдату Владимиру Владимировичу Дьяченко в этом году исполнилось 50. В селе Семеновка Томаковского района Днепропетровской области у павшего воина остался сын Руслан.

Из Днепропетровской области был родом и третий погибший - солдат Дмитрий Васильевич Петрушенко 1971 года рождения. Его похоронит собственный отец..." – сообщили в сообществе.

Фото: Погибшие украинские бойцы (facebook.com/93OMBR)

Фото: Погибшие украинские бойцы (facebook.com/93OMBR)

"Каждый из павших оказался на фронте не случайно. Мужчины сделали сознательный выбор и выполнили воинский долг до конца. Ценой собственной жизни..." – отметили в сети.

"Их смерть не будет напрасной. Дело павших Героев продолжат их собратья. До самой победы и освобождения Украины от оккупантов! Командование и товарищи Александра Холина, Владимира Дьяченко и Дмитрия Петрушенко выражают глубокое и искреннее соболезнование родным и близким погибших собратьев. Слава Украине! Слава павшим Героям!" – написали в сообществе.

Скриншот поста (facebook.com/93OMBR)

Ранее сообщалось, что трое погибших на Донбассе военных оказались служащими 93 ОМБр из Харькова.

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Теги: бойцы, война на Донбассе, воины
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