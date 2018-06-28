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"Віддані патріоти": в мережі розповіли про трьох загиблих на Донбасі бійців ЗСУ (фото)

STYLERLIFE        28.06.2018 - 20:48
Фото: pixabay.com/kyasarin
Фото: pixabay.com/kyasarin

В результаті обстрілу бойовиками загинули три українських воїни

У зоні ООС на Донбасі 27 червня в результаті обстрілу терористами загинуло троє бійців ЗСУ - двоє уродженців Дніпропетровської області та один воїн з Харківської. Про це розповіли на сторінці 93-ї ОМБр в соцмережі Facebook.

"Вчора в результаті обстрілу з боку російських окупаційних сил смертю хоробрих загинули троє наших побратимів. Весь вчорашній день позиції холодноярців під Богданівкою були під обстрілом. З ранку терористи били протитанковими керованими ракетами, вели вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Приблизно о 16:00 бойовики використовували заборонену Мінськими домовленостями зброю, артилерію і 120-мм міномети", - розповіли у 93-й окремій механізованій бригаді.

Фото: Загиблий український воїн (facebook.com/93OMBR)

"В результаті обстрілу смертельні поранення отримали холодноярці - справжні воїни, чудові люди і віддані патріоти України. 35-річний солдат Олександр Борисович Холін з міста Вовчанськ Харківської області захищав Україну у складі 93-ї бригади з квітня 2016 року. Ветеран бойових дій в Луганській області (Кримську) на Донецькому напрямку. Вдома Олександра не дочекалася з війни дружина Яніна.

Солдату Володимиру Володимировичу Дяченко в цьому році виповнилося 50. В селі Семенівка Томаківського району Дніпропетровської області у полеглого воїна залишився син Руслан.

З Дніпропетровської області був родом і третій загиблий солдат Дмитро Васильович Петрушенко 1971 року народження. Його поховає власний батько..." – повідомили в спільноті.

Фото: Загиблі українські бійці (facebook.com/93OMBR)

Фото: Загиблі українські бійці (facebook.com/93OMBR)

"Кожен з полеглих опинився на фронті не випадково. Чоловіки зробили свідомий вибір і виконали військовий обов'язок до кінця. Ціною власного життя..." – відзначили в мережі.

"Їх смерть не буде марною. Справу полеглих Героїв продовжать їх побратими. До самої перемоги і визволення України від окупантів! Командування і товариші Олександра Холіна, Володимира Дьяченко та Дмитра Петрушенко висловлюють глибоке і щире співчуття рідним і близьким загиблих побратимів. Слава Україні! Слава полеглим Героям!" – написали у спільноті.

Скріншот поста (facebook.com/93OMBR)

Раніше повідомлялося, що троє загиблих на Донбасі військових виявилися службовцями 93 ОМБр з Харкова.

Загиблі герої травня 2018-го (відео: РБК-Україна)

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Теги: бойцы, война на Донбассе, воины
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