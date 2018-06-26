"Прекрасный возраст": Савченко поддержала 15-летнего парня, который шел "стрелять депутатов"

Нардеп считает, что подростком двигало чувство справедливости

Надежда Савченко считает правильными действия 15-летнего подростка, который с автоматом шел "стрелять депутатов". Об этом она написала в своем письме, которое также опубликовала на странице в Facebook.

Фото: Письмо Савченко (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

"Первые ласточки. Сегодня в новостях услышала, что полиция задержала 15-летнего парня, который взял отцовского ружье и пошел стрелять депутатов. Вот и полетели первые ласточки, которые скоро подрастут и превратятся в соколов… Тот прекрасный возраст, горячей крови и открытости души. Тогда, когда чувство справедливости наиболее обостренное", - написала она.

"Я помню свои 15 лет. Я была готова перевернуть мир! Мало кому удается сохранить такой юношеский запал в 30 и в 40 лет. Но, если у нас будет нация, которая в себе это сохранит, то такая нация и народ будут непобедимыми! Я верю, что будущее украинцев будет той страницей и тем периодом в истории Украины, которым мы будем гордиться!" – добавила Савченко.

Скриншот поста (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

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