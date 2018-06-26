Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Прекрасный возраст": Савченко поддержала 15-летнего парня, который шел "стрелять депутатов"

STYLERLIFE        26.06.2018 - 15:52
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Нардеп считает, что подростком двигало чувство справедливости

Надежда Савченко считает правильными действия 15-летнего подростка, который с автоматом шел "стрелять депутатов". Об этом она написала в своем письме, которое также опубликовала на странице в Facebook.

Фото: Письмо Савченко (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

"Первые ласточки. Сегодня в новостях услышала, что полиция задержала 15-летнего парня, который взял отцовского ружье и пошел стрелять депутатов. Вот и полетели первые ласточки, которые скоро подрастут и превратятся в соколов… Тот прекрасный возраст, горячей крови и открытости души. Тогда, когда чувство справедливости наиболее обостренное", - написала она.

"Я помню свои 15 лет. Я была готова перевернуть мир! Мало кому удается сохранить такой юношеский запал в 30 и в 40 лет. Но, если у нас будет нация, которая в себе это сохранит, то такая нация и народ будут непобедимыми! Я верю, что будущее украинцев будет той страницей и тем периодом в истории Украины, которым мы будем гордиться!" – добавила Савченко.

Скриншот поста (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

Ранее Савченко рассказала, насколько похудела во время голодовки.

Народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в организации теракта в здании Верховной Рады, рассказала, сколько сейчас весит.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну

"Надорванное ухо": в Тернопольской области правоохранители жестоко избили 13-летнего подростка Савченко получила письмо от Романа Сущенко (фото)
Теги: Надежда Савченко, подросток
Родственники постоянно плачут: стало известно, кем был убитый во время погрома ром
"Полностью снял скальп": появились детали зверского убийства украинки голливудским сценаристом
"Что искали?": Олега Газманова с семьей задержали на границе в Италии
Принц Гарри и Меган Маркл на грани развода, - СМИ
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь