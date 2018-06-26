"Прекрасний вік": Савченко підтримала 15-річного хлопця, який йшов "стріляти депутатів"

Нардеп вважає, що підлітком рухало почуття справедливості

Надія Савченко вважає правильними дії 15-річного підлітка, який з автоматом йшов "стріляти депутатів". Про це вона написала в своєму листі, який також опублікувала на сторінці в Facebook.

Фото: Лист Савченко (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

"Перші ластівки. Сьогодні в новинах почула, що поліція затримала 15-річного хлопця, який взяв батьківського рушницю і пішов стріляти депутатів. Ось і полетіли перші ластівки, які скоро підростуть і перетворяться на соколів... Той прекрасний вік, гарячої крові та відкритості душі. тоді, коли почуття справедливості найбільш загострене", - написала вона.

"Я пам'ятаю свої 15 років. Я була готова перевернути світ! Мало кому вдається зберегти такий юнацький запал в 30 і в 40 років. Але, якщо у нас буде нація, яка в собі це збереже, то така нація і народ будуть непереможними! Я вірю, що майбутнє українців буде тією сторінкою і тим періодом в історії України, яким ми будемо пишатися!" - додала Савченко.

Скріншот поста (facebook.com/Savchenko.Nadiia)

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