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На Прикарпатье мужчина утонул, спасая детей

STYLERLIFE        14.06.2018 - 10:45
Иллюстративное фото (unsplash.com)
Иллюстративное фото (unsplash.com)

Семья отдыхала на реке Днестр

В Ивано-Франковской области молодой мужчина утонул, спасая троих детей. Об этом сообщает Zaxid.net.

В селе Михальче Городенковского района Ивано-Франковской области молодой мужчина, 1987 года рождения, утонул в реке Днестр, спасая троих детей. Трагедия произошла в среду, 13 июня, около 5 часов вечера.

Как рассказали спасатели, трое детей начали тонуть в реке Днестр. Супруги бросились их спасать. Мужчина выталкивал детей с глубины и передавал жене. После этого еще раз нырнул и уже больше не вынырнул. Женщина вытащила детей на берег уже самостоятельно, состояние у них удовлетворительное.

Тело мужчины водолазы пока не обнаружили. В среду было решено приостановить поиски и возобновить их в четверг утром.

Напомним, годовалая дочь известного спортсмена утонула в бассейне.

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Теги: погибший, дети, река, Прикарпатье
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