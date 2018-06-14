На Прикарпатті чоловік потонув, рятуючи дітей

Сім'я відпочивала на річці Дністер

В Івано-Франківській області молодий чоловік потонув, рятуючи трьох дітей. Про це повідомляє Zaxid.net.

В селі Михальче Городенківського району Івано-Франківської області молодий чоловік, 1987 року народження, потонув у річці Дністер, рятуючи трьох дітей. Трагедія сталася в середу, 13 червня, близько 5 години вечора.

Як розповіли рятувальники, троє дітей почали тонути у річці Дністер. Подружжя кинулися їх рятувати. Чоловік виштовхував дітей з глибини і передавав дружині. Після цього ще раз пірнув і вже більше не виринув. Жінка витягла дітей на берег вже самостійно, стан у них задовільний.

Тіло чоловіка водолази поки не виявили. У середу було вирішено призупинити пошуки і відновити їх в четвер вранці.

Нагадаємо, однорічна дочка відомого спортсмена потонула в басейні.

Річниця катастрофи Іл-76 у Луганську (video.rbc.ua)