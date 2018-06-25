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На Прикарпатье соцслужбы обнаружили семью, где мать больше суток морила детей голодом

STYLERLIFE        25.06.2018 - 15:22
Фото: facebook.com/Ювенальна Превенция Прикарпатья)
Фото: facebook.com/Ювенальна Превенция Прикарпатья)

Дети жили в ужасных бытовых условиях

В Ивано-Франковской области работники социальных служб обнаружили неблагополучную семью. Стало известно, что мать целые сутки морила детей голодом, малышня жила в ужасных бытовых условиях. Об этом передает пресс-служба Ювенальной Превенции Прикарпатья на своей странице в Facebook.

 

Фото: facebook.com/Ювенальна Превенция Прикарпатья)

Полицейские Яремчанского района получили информацию о том, что в одной из семей в селе Микуличин молодая мать не может самостоятельно ухаживать за двумя малышами.

Фото: facebook.com/Ювенальная Превенция Прикарпатья)

Как оказалось во время выезда сотрудников полиции по указанному адресу, в квартире 28-летней женщины и вправду был беспорядок, а маленькие дети уже около суток были голодными. Мать двух мальчиков, одному из которых на днях только исполнился месяц, а другому – 1 год 2 месяца, нуждалась в помощи медиков из-за пищевого отравления. Ее и детей доставили в больницу.

Фото: facebook.com/Ювенальна Превенция Прикарпатья)

"Сейчас сотрудники ювенальной превенции выясняют все обстоятельства этого происшествия. Также этими днями ювенальные полицейские провели профилактические рейды в отношении условий проживания несовершеннолетних и выполнением родительских обязанностей в проблемных семьях в Коломыйском, Долинском и Рожнятовском районах", - сказано в сообщении.

Фото: facebook.com/Ювенальная Превенция Прикарпатья)

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Теги: ребенок, мать и ребенок, Прикарпатье
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