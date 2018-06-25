На Прикарпатті соцслужби виявили родину, де мати більше доби морила дітей голодом

Діти жили в жахливих побутових умовах

В Івано-Франківській області працівники соціальних служб виявили неблагополучну родину. Стало відомо, що матір цілу добу морила дітей голодом, малеча жила в жахливих побутових умовах. Про це передає прес-служба Ювенальної Превенції Прикарпаття на своїй сторінці в Facebook.

Фото: facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

Поліцейські Яремчанського району отримали інформацію про те, що в одній з сімей в селі Микуличин молода матір не може самотужки доглядати за двома малюками.

Фото: facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

Як виявилося під час виїзду працівників поліції за вказаною адресою, у помешканні 28-річної жінки й справді був безлад, а маленькі діти вже близько доби були голодними. Матір двох хлопчиків, одному з яких днями лише минув місяць, а іншому – 1 рік 2 місяці, потребувала допомоги медиків через харчове отруєння. Її та дітей доставили до лікарні.

Фото: facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

"Наразі працівники ювенальної превенції з’ясовують усі обставини цієї події. Також цими днями ювенальні поліцейські провели профілактичні рейди щодо умов проживання неповнолітніх та виконаннями батьківських обов’язків у проблемних сім’ях у Коломийському, Долинському, Рожнятівському районах", - сказано в повідомленні.

Фото: facebook.com/Ювенальна Превенція Прикарпаття)

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