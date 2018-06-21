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Приказал жить в авто: появились подробности о 92-летней пенсионерке в "Москвиче"

STYLERLIFE        21.06.2018 - 10:21
Фото: flickr.com pingcklr
Фото: flickr.com pingcklr

Женщина вынужденно прожила несколько дней в машине

В Запорожье 92-летняя пенсионерка четыре дня жила в старом "Москвиче", потому что ее сын захламил дом. Об этом сообщает ТСН.

Соседи вызвали полицию и женщину в тяжелом состоянии забрали в больницу. Ее сына задержали.

"Женщина находилась в беспомощном состоянии, после чего патрульные приняли решение вызвать медицинскую бригаду", - рассказала представитель патрульной полиции Запорожской области Елена Литвинец.

Валерия Ивановка  говорит, что сперва ей было нормально в авто, но потом стало хуже.

"Я лежала в машине ночью, но мне было ничего. А потом стало хуже. А тут еще сын пошел за продуктами", - рассказала Валерия она.

По словам соседей, пенсионерка была заперта в машине. Потом она как-то сумела выбраться, и лежала около авто, когда ее обнаружили. Местные жители говорят, что 65-летний сын Валерии завалил мусором со свалок весь двор. Он также носит хлам в дом, где нет света и воды. Зато там живут животные, которых подбирает с улицы мужчина. Сейчас в "Москвиче", где несколько суток ночевала бабушка, сын запер котенка. В дом журналистов он не пускает.

"Я не позволяю сейчас, потому что это моя личная жизнь, как это Конституция трактует!" – заявил он.

Видео: Сын запер мать в "Москвиче" (tsn.ua)

Мужчина утверждает, что любит мать. В авто ее поселил, е хотел оставлять под небом после прогноза синоптиков.

По словам медиков, пенсионерка попадает к ним не впервые.

"Она всю жизнь проработала врачом, она инвалид первой группы. Она имеет право достойно дожить свою жизнь, понимаете? Не в таких нечеловеческих условиях", - убеждена руководитель отделения терапии больницы №10 Любовь Черкашина.

В социальных службах разводят руками, потому что для помощи нужно согласие самой пенсионерки – без этого сделать ничего не могут. "Есть возможность бабушку поселить в интернатное заведение. Но для этого нужно бабушкино согласие", - пояснили в соцслужбе.

Однако переезжать же в приют Валерия Ивановна боится.

Напомним, что в Запорожье сын издевался над собственной матерью.

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Теги: запорожье
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