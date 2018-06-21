Наказав жити у авто: з'явилися подробиці про 92-річну пенсіонерку у "Москвичі"

Жінка вимушено прожила кілька днів в машині

В Запоріжжі 92-річна пенсіонерка чотири дні жила в старому "Москвичі", тому що її син закидав будинок. Про це повідомляє ТСН.

Сусіди викликали поліцію і жінку у важкому стані забрали до лікарні. Її сина затримали.

"Жінка перебувала в безпорадному стані, після чого патрульні прийняли рішення викликати медичну бригаду", - розповіла представник патрульної поліції Запорізької області Олена Литвинець.

Валерія Іванівка каже, що спершу їй було нормально в авто, але потім стало гірше.

"Я лежала в машині вночі, але мені було нічого. А потім стало гірше. А тут ще син пішов за продуктами", - розповіла Валерія вона.

За словами сусідів, пенсіонерка була замкнена в машині. Потім вона якось зуміла вибратися, і лежала біля авто, коли її виявили. Місцеві жителі кажуть, що 65-річний син Валерії завалив сміттям зі звалищ весь двір. Він також носить непотріб в будинок, де немає світла і води. Зате там живуть тварини, яких підбирає з вулиці чоловік. Зараз у "Москвичі", де кілька діб ночувала бабуся, син замкнув кошеня. В будинок журналістів він не пускає.

"Я не дозволяю зараз, тому що це моє особисте життя, як це Конституція трактує!" – заявив він.

Відео: Син замкнув мати в "Москвичі" (tsn.ua)

Чоловік стверджує, що любить матір. В авто її поселив, е хотів залишати під небом після прогнозу синоптиків.

За словами медиків, пенсіонерка потрапляє до них не вперше.

"Вона все життя пропрацювала лікарем, вона інвалід першої групи. Вона має право гідно дожити своє життя, розумієте? Не в таких нелюдських умовах", - переконана керівник відділення терапії лікарні №10 Любов Черкашина.

В соціальних службах розводять руками, тому що для допомоги потрібна згода самої пенсіонерки – без цього зробити нічого не можуть. "Є можливість бабусю поселити до інтернатного закладу. Але для цього потрібно бабусине згоду", - пояснили в соцслужбі.

Однак переїжджати ж в притулок Валерія Іванівна боїться.

Нагадаємо, що у Запоріжжі син знущався над власною матір'ю.

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