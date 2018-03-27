"Принес присягу": украинский гимнаст получил гражданство России

Спортсмен переехал в Россию еще в 2017 году

Уроженец Запорожья, украинский гимнаст Олег Степко, выступавший за Украину и Азербайджан, получил российское гражданство и планирует в апреле выступить на чемпионате РФ в Казани. Об этом передает ТАСС со ссылкой на тренера спортсмена Владимира Кочнева.

Сообщается, что Степко принял присягу российского гражданина на прошлой неделе и уже на днях должен официально получить паспорт.

"Длительный процесс оформления российского гражданства завершен, в конце прошлой недели он принес присягу гражданина России. Сегодня (27 марта) он должен уже получить паспорт. Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", - поделился тренер спортсмена.

"Теперь в его планах значится выступление на чемпионате России", - заключил тренер.

Степко до 2014 года представлял Украину, до 2018 года – Азербайджан. В 2013 году спортсмен принес Украине золото чемпионата Европы в упражнении на брусьях, в 2015-м завоевал для Азербайджана бронзу чемпионата мира, выступая на этом же снаряде.

В 2017 году спортсмен переехал в Россию. В настоящее время он тренируется в Новосибирске.

Фото: Олег Степко (creativecommons.org)

Он является бронзовым призером чемпионата мира (2015), чемпионом Европы (2013), чемпион и четырехкратным призером I Европейских игр 2015 года.

Чемпионат России по спортивной гимнастике пройдет в Казани с 16 по 22 апреля.

Ранее Степко заявлял, что с Украиной его давно ничего не связывает.