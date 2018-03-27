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"Приніс присягу": український гімнаст отримав громадянство Росії

STYLERLIFE        27.03.2018 - 13:20
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Спортсмен переїхав в Росію ще в 2017 році

Уродженець Запоріжжя, український гімнаст Олег Степко, який виступав за Україну і Азербайджан, отримав російське громадянство і планує в квітні виступити на чемпіонаті РФ у Казані. Про це передає ТАСС з посиланням на тренера спортсмена Володимира Кочнєва.

Повідомляється, що Степко прийняв присягу російського громадянина на минулого тижня і вже днями повинен офіційно отримати паспорт.

"Тривалий процес оформлення російського громадянства завершено, в кінці минулого тижня він приніс присягу громадянина Росії. Сьогодні (27 березня) він повинен отримати паспорт. Тепер у його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - поділився тренер спортсмена.

"Тепер у його планах значиться виступ на чемпіонаті Росії", - підсумував тренер.

Степко до 2014 року представляв Україну, до 2018 року – Азербайджан. У 2013 році спортсмен приніс Україні "золото" чемпіонату Європи у вправі на брусах, в 2015-му завоював для Азербайджану бронзу чемпіонату світу, виступаючи на цьому снаряді.

У 2017 році спортсмен переїхав у Росію. Нині він тренується в Новосибірську.

Фото: Олег Степко (creativecommons.org)

Він є бронзовим призером чемпіонату світу (2015), чемпіоном Європи (2013), чемпіон і чотириразовим призером I Європейських ігор 2015 року.

Чемпіонат Росії зі спортивної гімнастики пройде в Казані з 16 по 22 квітня.

Раніше Степко заявляв, що з Україною його давно нічого не пов'язує.

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Теги: гимнастика, гражданство, Россия
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