Принц Гарри пригласил на свадьбу одну из своих экс-подружек

Она придет на праздник не одна

Принц Гарри, который вскоре возьмет в жены актрису Меган Маркл, пригласил на свадьбу одну из девушек, с которой ему приписывали роман Об этом сообщает таблоид The Sun. Приглашение на королевское празднество получила певица Элли Голдинг.

Голдинг стала третьей приглашенной экс-девушкой принца Гарри. 19 мая в Винздорском дворце она присоединится к Челси Дэви и Крессиде Бонас, которые были также связаны отношениями с принцем до его знакомства с Меган Маркл.

Фото: Элли Голдинг (pilotfm.com)

На свадьбу Элли придет со своим бойфрендом Гаспаром Джоплингом. Два года назад журналисты сфотографировали Голдинг, целующейся с Гарри в автомобиле, но теперь все в прошлом.

Фото: Элли Голдинг (sncmedia.ru)

"Элли с Гарри остались хорошими друзьями, и очевидно, она очень взволнована", - рассказал источник таблоида.

Напомним, что свадьба принца Гарри намечена на 19 мая. На нее приглашены 2640 гостей.

Ранее стало известно, что принц Гарри пригласил на свадьбу экс-возлюбленных.

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