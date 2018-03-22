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Принц Гаррі запросив на весілля одну зі своїх екс-подружок

STYLERLIFE        22.03.2018 - 15:45
Фото: Принц Гаррі (royal.uk)
Фото: Принц Гаррі (royal.uk)

Але вона прийде не одна

Принц Гаррі, який невдовзі візьме в дружини актрису Меган Маркл, запросив на весілля одну з дівчат, з якою йому приписували роман Про це повідомляє таблоїд The Sun. Запрошення на королівське свято отримала співачка Еллі Голдінг.

Голдінг стала третьою запрошеної екс-дівчиною принца Гаррі. 19 травня в Вінздорському палаці вона приєднається до Челсі Деві і Крессіде Бонас, які були також пов'язані відносинами з принцом до його знайомства з Меган Маркл.

Фото: Еллі Голдінг (pilotfm.com)

На весілля Еллі прийде зі своїм бойфрендом Гаспаром Джоплінгом. Два роки тому журналісти сфотографували Голдінг,  вона цілувалася з Гаррі в автомобілі, але тепер все в минулому.

Фото: Еллі Голдінг (sncmedia.ru)

"Еллі з Гаррі залишилися хорошими друзями, і очевидно, що вона дуже схвильована", - розповіло джерело таблоїду.

Нагадаємо, що весілля принца Гаррі намічене на 19 травня. На нього запрошені 2640 гостей.

Раніше стало відомо, що принц Гаррі запросив на весілля екс-коханих.

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Теги: принц Гарри
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