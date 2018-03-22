Пристегнул наручниками к батарее: житель Киева незаконно удерживал в своей квартире мужчину (фото)

Злоумышленник решил наказать якобы вора

В центре Киева мужчина в собственной квартире силой удерживал своего квартиранта, который якобы обокрал его квартиру. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что ее мужа незаконно удерживают в квартире дома на улице Дорогожицкой в Шевченковском районе столицы.

Полиция установила, что мужчина, которого удерживал киевлянин, жил в его квартире.

Фото: npu.gov.ua

Накануне он якобы похитил у хозяина квартиры ювелирные изделия и сдал их в ломбард. Владелец квартиры заметил пропажу ценностей, и наручниками пристегнул квартиранта к батарее.

Фото: npu.gov.ua

Мужчина заверил квартиранта, что не отпустит, пока тот не отдаст долг.

Правоохранители задержали 59-летнего киевлянина в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и проверяют причастность его квартиранта к краже ювелирных изделий.

Фото: npu.gov.ua

Следственным отделом Шевченковского управления полиции за незаконное лишение свободы открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 146 и по факту кражи – по ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Проводится расследование.

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