Пристебнув кайданками до батареї: житель Києва незаконно утримував у своїй квартирі чоловіка (фото)

Зловмисник вирішив покарати ніби-то злодія
В центрі Києва чоловік у власній квартирі силою утримав свого квартиранта, який нібито обікрав його помешкання. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловіка незаконно утримують у квартирі будинку на вулиці Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці.
Поліція встановила, що чоловік, якого утримував киянин, жив у його квартирі.
Фото: npu.gov.ua
Напередодні він нібито викрав у господаря помешкання ювелірні вироби та здав їх у ломбард. Власник квартири помітив зникнення цінностей, і кайданками пристебнув квартиранта до батареї.
Фото: npu.gov.ua
Чоловік запевнив квартиранта, що не відпустить, поки той не віддасть борг.
Правоохоронці затримали 59-річного киянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перевіряють причетність його квартиранта до крадіжки ювелірних виробів.
Фото: npu.gov.ua
Слідчим відділом Шевченківського управління поліції за незаконне позбавлення волі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 та за фактом крадіжки – за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.
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