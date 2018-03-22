Пристебнув кайданками до батареї: житель Києва незаконно утримував у своїй квартирі чоловіка (фото)

Зловмисник вирішив покарати ніби-то злодія

В центрі Києва чоловік у власній квартирі силою утримав свого квартиранта, який нібито обікрав його помешкання. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

До правоохоронців звернулася жінка, яка повідомила, що її чоловіка незаконно утримують у квартирі будинку на вулиці Дорогожицькій у Шевченківському районі столиці.

Поліція встановила, що чоловік, якого утримував киянин, жив у його квартирі.

Фото: npu.gov.ua

Напередодні він нібито викрав у господаря помешкання ювелірні вироби та здав їх у ломбард. Власник квартири помітив зникнення цінностей, і кайданками пристебнув квартиранта до батареї.

Фото: npu.gov.ua

Чоловік запевнив квартиранта, що не відпустить, поки той не віддасть борг.

Правоохоронці затримали 59-річного киянина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та перевіряють причетність його квартиранта до крадіжки ювелірних виробів.

Фото: npu.gov.ua

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції за незаконне позбавлення волі відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 та за фактом крадіжки – за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

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