В ПриватБанке случился масштабный сбой: что произошло и когда починят

В ПриватБанке произошел сбой (Коллаж РБК-Украина)

Клиенты ПриватБанка не могли зайти в мобильное приложение почти весь день

В мобильном приложении ПриватБанка произошел глобальный сбой в четверг, 4 июня. Утром многие пользователи столкнулись с проблемой входа в приложение. К обеду часть ошибок была устранена, однако проблемы по-прежнему остались.

Ближе к вечеру возобновилась работа приложения и онлайн-версии мобильного банкинга, однако пользователи по всей страны сообщают, что проблемы с входом в приложение на смартфонах остались. При попытке зайти в приложение пользователям выдает ошибку: "Ошибка сервера" или "Ошибка 504". Многие клиенты не могли пройти авторизацию, а колл-центры банка не отвечали.

Стоит отметить, что во время технического сбоя продолжали работать банкоматы ПриватБанка, а также клиенты банка могли оплачивать картами в торговых точках.

Как сообщили РБК-Украина в пресс-службе ПриватБанка, проблемы с доступом в приложение вызвал сбой системы.

"Соответственно, не работал колл-центр, не работал чат. Но при этом сам процессинг работал. То есть, картами можно было расплатиться. На данный момент восстановлена работа "Приват24", платежи проходят, восстанавливается корректное отображение выписки", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудникам банка пришлось вручную проводить все платежи и как они объяснили, полностью система будет восстановлена только после того, как будут проведены все платежи и закроется очередь.

"Это вопрос разгрузки очередей и выхода на онлайн-режим", - добавили в ПриватБанке.

Стоит отметить, что к 20:00 работа приложения и онлайн-сервиса ПриватБанка была почти полностью восстановлена.

Напомним, ранее мы писали о том, что в работе Приват24 произошел масштабный сбой.

А также мы писали о том, что клиенты ПриватБанка могут стать жертвами мошенников.

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Автор: Анна Шиканова